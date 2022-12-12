Марданова Агриппина Ивановна
Место рожденияБежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: Марданов Тимофей Ефимович
Крещение
19.11.1899
Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Московских Ямских слободах, Санкт-Петербург, город, Российская империя
Крещение
10.03.1907
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно