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Марданова Агриппина Ивановна

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Место рождения

Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зиновия Тимофеевна

Отец ребёнка: Марданов Тимофей Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
19.11.1899
Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Московских Ямских слободах, Санкт-Петербург, город, Российская империя
Крещение
10.03.1907
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марданов Тимофей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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