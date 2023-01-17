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Фекла Игнатьевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Игнатий Семенович

Мать: Ирина Терентьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1828

Муж: Маркелл Прокопьевич

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Той же вотчины деревни Борисцова | Еким Григорьев, Николай Дмитрев, Гаврило Никитин
Рождение ребёнка
10.11.1831

Сын: Морданов Епимах Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Прокопьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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