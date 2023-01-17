Фекла Игнатьевна
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1811
Отец: Игнатий Семенович
Мать: Ирина Терентьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1828
Муж: Маркелл Прокопьевич
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Той же вотчины деревни Борисцова | Еким Григорьев, Николай Дмитрев, Гаврило Никитин
Рождение ребёнка
10.11.1831
Сын: Морданов Епимах Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Прокопьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно