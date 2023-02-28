Корытова Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1829
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Морданова Зиновия Максимовна
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
03.03.1840
Сын: Корытов Арсений Максимович
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
?.09.1845
Дочь: Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно