Корытова Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова Анастасия Ильинична

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Илья

Мать: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1829

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Морданова Зиновия Максимовна

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Корытов Уар Максимович

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1840

Сын: Корытов Арсений Максимович

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.09.1845

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Максим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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