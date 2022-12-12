Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Корытова Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно