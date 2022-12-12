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Корытов Арсений Максимович

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.03.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1840

Отец: Корытов Максим Григорьевич

Мать: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.03.1840
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Той же вотчины сельца Сосновца крепостной дворовый человек Иван Васильев
Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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