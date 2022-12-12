Корытов Арсений Максимович
Место рождения
Дата рождения03.03.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1840
Крещение
08.03.1840
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Той же вотчины сельца Сосновца крепостной дворовый человек Иван Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно