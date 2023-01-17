Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825