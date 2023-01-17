Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Корытов Денис Максимович

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Корытов Иван Максимович

Отец ребёнка: Корытов Максим Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Максим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1825
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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