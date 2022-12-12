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Корытов Денис Максимович

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Корытов Максим Григорьевич

Мать: Параскева Тимофеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васса Денисовна

Мать ребёнка: Корытова Екатерина Аггеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Корытова Екатерина Аггеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Екатерина Аггеевна

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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