Корытов Денис Максимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Корытов Максим Григорьевич
Мать: Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Васса Денисовна
Мать ребёнка: Корытова Екатерина Аггеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Корытова Екатерина Аггеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно