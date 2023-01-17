Корытова Екатерина Аггеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова Екатерина Аггеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васса Денисовна

Отец ребёнка: Корытов Денис Максимович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Корытов Денис Максимович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Денис Максимович

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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