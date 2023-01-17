Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Корытов Максим Григорьевич
Мать: Параскева Тимофеевна
Крещение
08.03.1840
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Той же вотчины сельца Сосновца крепостной дворовый человек Иван Васильев
Рождение ребёнка
29.10.1840
Дочь: Феоктиста Антоновна
Отец ребёнка: Антон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно