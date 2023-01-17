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Анна Максимовна

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Корытов Максим Григорьевич

Мать: Параскева Тимофеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.03.1840
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Той же вотчины сельца Сосновца крепостной дворовый человек Иван Васильев
Рождение ребёнка
29.10.1840

Дочь: Феоктиста Антоновна

Отец ребёнка: Антон Ильич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Ильич

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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