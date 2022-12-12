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Феоктиста Антоновна

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

29.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1840

Отец: Антон Ильич

Мать: Анна Максимовна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Крещение
01.11.1840
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же вотчины и деревни Кочкина крестьянская жена Марья Никитина
Смерть
Неизвестно
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