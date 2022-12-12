Феоктиста Антоновна
Место рождения
Дата рождения29.10.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1840
Отец: Антон Ильич
Мать: Анна Максимовна
Крещение
01.11.1840
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же вотчины и деревни Кочкина крестьянская жена Марья Никитина
Смерть
Неизвестно