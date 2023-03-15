Килейников Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Жаворонкова (Килейникова) Зинаида
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Сын: Килейников Константин Иванович
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Сын: Килейников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Дочь: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Сын: Килейников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Сын: Килейников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Дочь: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Дочь: Лемешева (Килейникова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова