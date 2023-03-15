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Килейников Иван Иванович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: Килейников Иван Михайлов

Мать: Килейникова Мария Максимова

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
03.10.1896 ст.

Дочь: Жаворонкова (Килейникова) Зинаида

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Сын: Килейников Константин Иванович

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Килейников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.

Дочь: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Килейников Иван Иванович

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1908 ст.

Сын: Килейников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Сын: Килейников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1913 ст.

Дочь: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1916

Дочь: Лемешева (Килейникова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Смерть
Неизвестно

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