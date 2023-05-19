Килейников Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.03.1908
Церковь Успенская
Рождение
12.03.1908 ст.
Отец: Килейников Иван Иванович
Мать: Килейников Лидия Иванова
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Килейников Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Килейникова Татьяна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килейникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килейникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килейникова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область