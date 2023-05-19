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Килейников Алексей Иванович

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.03.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Между 1873 и 1874 г.р.

Жена

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.03.1908
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение
12.03.1908 ст.

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейников Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Килейников Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Килейникова Татьяна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килейникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килейникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килейникова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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