Килейникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейникова Татьяна

Место рождения

Сибирь, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Килейников Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килейников Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
санитарка в больнице Ханино
Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Килейников Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Килейников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Килейников Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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