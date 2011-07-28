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Килейников Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1937

Дата смерти

28.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937

Отец: Килейников Алексей Иванович

Мать: Килейникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1964

Сын: Килейников Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1967

Сын: Килейников Лев Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2011
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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