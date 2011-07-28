Килейников Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1937
Дата смерти28.07.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937
Отец: Килейников Алексей Иванович
Мать: Килейникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1964
Сын: Килейников Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1967
Сын: Килейников Лев Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.2011
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область