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Килейников Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1964

Дата смерти

02.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1964

Отец: Килейников Виктор Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2019
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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