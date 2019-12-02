Килейников Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1964
Дата смерти02.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1964
Отец: Килейников Виктор Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.2019
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область