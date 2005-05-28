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Килейников Лев Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1967

Дата смерти

28.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1967

Отец: Килейников Виктор Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.2005
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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