Килейников Лев Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1967
Дата смерти28.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1967
Отец: Килейников Виктор Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2005
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно