Килейников (Степанова) Лидия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
Отец: Степанов Иван Кондратиев
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1894
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
03.10.1896 ст.
Дочь: Жаворонкова (Килейникова) Зинаида
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.
Сын: Килейников Константин Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.
Сын: Килейников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.
Дочь: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1905
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1908 ст.
Сын: Килейников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1910
Сын: Килейников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1913 ст.
Дочь: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1916
Дочь: Лемешева (Килейникова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Смерть
1963
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область