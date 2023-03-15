Килейников (Степанова) Лидия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников (Степанова) Лидия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1874

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874

Отец: Степанов Иван Кондратиев

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
03.10.1896 ст.

Дочь: Жаворонкова (Килейникова) Зинаида

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Сын: Килейников Константин Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Килейников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.

Дочь: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Килейников Иван Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1908 ст.

Сын: Килейников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Сын: Килейников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1913 ст.

Дочь: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1916

Дочь: Лемешева (Килейникова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Смерть
1963
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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