Степанов Иван Кондратиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1842 по 1842
Дата смерти05.02.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1842 по 1842
Отец: Степанов Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Дочь: Килейников Лидия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.02.1908
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: антонов огонь (в 65 лет)