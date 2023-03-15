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Степанов Иван Кондратиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1842 по 1842

Дата смерти

05.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1842 по 1842

Отец: Степанов Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Дочь: Килейников Лидия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.02.1908
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: антонов огонь (в 65 лет)
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