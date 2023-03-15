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Килейников Михаил Иванович

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Между 1873 и 1874 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килейникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килейникова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килейникова Евгения

Место жительства
Неизвестно
Крещение
03.09.1910
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Смерть
Неизвестно

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