Килейников Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килейникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килейникова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килейникова Евгения
Место жительства
Неизвестно
Крещение
03.09.1910
Церковь Успенская
Смерть
Неизвестно