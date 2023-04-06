Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.06.1913
именины 13 июня Восприемники Михаил Иванович Килейников (крестьянин с. Ханино) Мария Алексеева Пуляева (мещанка п. Лиавна???) метрина 1913 фото 0325
Рождение
11.06.1913 ст.
Отец: Килейников Иван Иванович
Мать: Килейников Лидия Иванова
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лощилин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лощилин Иван
Смерть
Неизвестно