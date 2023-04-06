Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.06.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Между 1873 и 1874 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.06.1913
именины 13 июня Восприемники Михаил Иванович Килейников (крестьянин с. Ханино) Мария Алексеева Пуляева (мещанка п. Лиавна???) метрина 1913 фото 0325
Рождение
11.06.1913 ст.

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейников Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лощилин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилин Иван

Смерть
Неизвестно
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