Лощилин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно