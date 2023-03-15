Лощилин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лощилина (Килейников) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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