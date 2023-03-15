Жаворонкова (Килейникова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Килейникова) Зинаида

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.10.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Между 1873 и 1874 г.р.

Муж

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896 ст.

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаворонков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаворонков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Николай

Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Рождение ребёнка
09.04.1927

Сын: Жаворонков Геннадий

Отец ребёнка: Жаворонков Николай

Смерть
Неизвестно

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