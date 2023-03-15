Жаворонкова (Килейникова) Зинаида
Место рождения
Дата рождения03.10.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаворонков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаворонков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаворонков Николай
Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Рождение ребёнка
09.04.1927
Сын: Жаворонков Геннадий
Отец ребёнка: Жаворонков Николай
Смерть
Неизвестно