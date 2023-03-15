Жаворонков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1927
Дата смерти05.11.1982
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова (Жаворонкова) Ирина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.11.1982
Похороны
Неизвестно