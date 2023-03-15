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Жаворонков Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1927

Дата смерти

05.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927

Отец: Жаворонков Николай

Мать: Жаворонкова (Килейникова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова (Жаворонкова) Ирина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.11.1982
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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