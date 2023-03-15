Жаворонкова (Жаворонкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Жаворонкова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаворонков Геннадий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно
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