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Килейников Иван Иванович

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.04.1905

Дата смерти

30.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1905

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.02.1934

Жена: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: ПрасОлова (Килейникова) Галина

Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1940

Сын: Килейников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Рождение ребёнка
25.06.1943

Дочь: Килейникова (Килейникова) Антонина

Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Рождение ребёнка
16.08.1946

Сын: Килейников Александр Иванович

Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.06.1984
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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