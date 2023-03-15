Килейников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения16.04.1905
Дата смерти30.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1905
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1934
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: ПрасОлова (Килейникова) Галина
Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Рождение ребёнка
30.05.1940
Сын: Килейников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Рождение ребёнка
25.06.1943
Дочь: Килейникова (Килейникова) Антонина
Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Рождение ребёнка
16.08.1946
Сын: Килейников Александр Иванович
Мать ребёнка: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Смерть
30.06.1984