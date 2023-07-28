Килейникова (Пушкарева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.06.1909

Дата смерти

10.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909

Отец: Пушкарев Он Же Куплинов Иван

Мать: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.02.1934

Муж: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Чистюхина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Прасолова Галина

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1940

Сын: Килейников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1943

Дочь: Килейникова Антонина

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1946

Сын: Килейников Александр Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.03.1982
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область