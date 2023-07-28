Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения22.06.1909
Дата смерти10.03.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909
Бракосочетание
17.02.1934
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Чистюхина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Прасолова Галина
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1940
Сын: Килейников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1943
Дочь: Килейникова Антонина
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1946
Сын: Килейников Александр Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Иванович
Смерть
10.03.1982
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно