Пушкарева она же Куплина (Давыдова) Меланья
Место рождения
Дата рождения28.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1877
Отец: Давыдов Евтихий
Мать: Давыдова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: (Пушкарева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Иван
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Иван
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Он же Куплинов Иван
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Иван
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно