Давыдова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Феодор Евтихиев

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Евтихий

Рождение ребёнка
28.12.1877

Дочь: Пушкарева она же Куплина (Давыдова) Меланья

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1881

Сын: Давыдов Иоанн

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Давыдов Емелиан Евтихиев

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Давыдов Семён Евтихиев

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Рождение ребёнка
15.07.1892 ст.

Сын: Давыдов Борис Евтихиев

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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