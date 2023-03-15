Давыдова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Евтихий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Евтихий
Рождение ребёнка
28.12.1877
Дочь: Пушкарева она же Куплина (Давыдова) Меланья
Отец ребёнка: Давыдов Евтихий
Рождение ребёнка
05.10.1881
Сын: Давыдов Иоанн
Отец ребёнка: Давыдов Евтихий
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Давыдов Евтихий
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Давыдов Евтихий
Рождение ребёнка
15.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Евтихий
Смерть
Неизвестно