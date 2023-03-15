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Давыдов Феодор Евтихиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Евтихий

Мать: Давыдова Анна

Бракосочетание
08.01.1914

Жена: Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Давыдов Александо Федоров

Мать ребёнка: Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1914

Жена: Давыдова (Седова) Ксения Павлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Давыдов Николай Федоров

Мать ребёнка: Давыдова (Седова) Ксения Павлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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