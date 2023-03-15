Давыдов Феодор Евтихиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Евтихий
Мать: Давыдова Анна
Бракосочетание
08.01.1914
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
26.09.1914
Сын: Давыдов Александо Федоров
Мать ребёнка: Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева
Бракосочетание
10.11.1914
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
03.12.1915
Мать ребёнка: Давыдова (Седова) Ксения Павлова
Смерть
Неизвестно