Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

27.09.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: Евсигнеев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1914

Муж: Давыдов Феодор Евтихиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Давыдов Александо Федоров

Отец ребёнка: Давыдов Феодор Евтихиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.09.1914 ст.
Причина смерти: от родов

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