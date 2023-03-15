Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смерти27.09.1914 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.
Отец: Евсигнеев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1914
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
26.09.1914
Сын: Давыдов Александо Федоров
Отец ребёнка: Давыдов Феодор Евтихиев
Смерть
27.09.1914 ст.
Причина смерти: от родов