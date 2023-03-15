Давыдов Евтихий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Евтихий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1877

Дочь: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1881

Сын: Давыдов Иоанн

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Давыдов Емелиан Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Давыдов Семён Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
15.07.1892 ст.

Сын: Давыдов Борис Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Феодор Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анна

Смерть
Неизвестно
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