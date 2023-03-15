Давыдов Евтихий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1877
Дочь: Пушкарева Она Же Куплина Меланья
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
05.10.1881
Сын: Давыдов Иоанн
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
15.07.1892 ст.
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Анна
Смерть
Неизвестно