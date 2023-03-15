Давыдов Семён Евтихиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Давыдов Евтихий
Мать: Давыдова Анна
Бракосочетание
28.10.1909
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
27.08.1911
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Давыдова Елена
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Павлова
Смерть
Неизвестно