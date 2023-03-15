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Давыдов Семён Евтихиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Давыдов Евтихий

Мать: Давыдова Анна

Бракосочетание
28.10.1909

Жена: Давыдова Анастасия Павлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Давыдов Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Павлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Давыдова Елена

Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Павлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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