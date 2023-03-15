Давыдова (Мефодина) Анастасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Мефодина) Анастасия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Мефодин Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1909

Муж: Давыдов Семён Евтихиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Давыдов Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Давыдов Семён Евтихиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Давыдова (Давыдова) Елена

Отец ребёнка: Давыдов Семён Евтихиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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