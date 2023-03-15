Давыдова (Мефодина) Анастасия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Мефодин Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1909
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
27.08.1911
Отец ребёнка: Давыдов Семён Евтихиев
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Давыдова (Давыдова) Елена
Отец ребёнка: Давыдов Семён Евтихиев
Смерть
Неизвестно