Пушкарев он же Куплинов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пушкарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Пушкарева Она Же Куплина Меланья
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Килейникова Ефросинья
Мать ребёнка: Пушкарева Она Же Куплина Меланья
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Он Же Куплинов Иван
Мать ребёнка: Пушкарева Она Же Куплина Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: После 45
Похороны
Неизвестно