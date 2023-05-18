Пушкарев он же Куплинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев он же Куплинов Иван

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарев Иван

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Килейникова Ефросинья

Мать ребёнка: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Он Же Куплинов Иван

Мать ребёнка: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: После 45
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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