Пушкарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев он же Куплинов Иван
Мать ребёнка: не указана
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1872
Сын: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Дочь: Булкина (Пушкарева) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно