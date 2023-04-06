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Он же Куплинов Иван

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Пушкарев Он Же Куплинов Иван

Мать: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
19.01.1914
именины 27 января Восприемники кр Иван Егорович Булкин (Ханино) кр Агапия Павловна Булкина (Ханино) метрика 1914 фото 0556
Работа или профессия
1943
автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады | Должность: автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Мария

Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарев Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Смерть
Неизвестно
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