Он же Куплинов Иван
Место рождения
Дата рождения18.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Крещение
19.01.1914
именины 27 января Восприемники кр Иван Егорович Булкин (Ханино) кр Агапия Павловна Булкина (Ханино) метрика 1914 фото 0556
Работа или профессия
1943
автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады | Должность: автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Мария
Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарев Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Смерть
Неизвестно