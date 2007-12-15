Килейников Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1940
Дата смерти15.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
летчик испытатель
Рождение ребёнка
07.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2007
Похороны
Неизвестно