Килейников Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1940

Дата смерти

15.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
летчик испытатель
Рождение ребёнка
07.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2007
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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