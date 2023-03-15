ПрасОлова (Килейникова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасОлова (Килейникова) Галина

ПрасОлова (Килейникова) Галина

avatar

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейникова (Пушкарева) Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ПрасОлов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-аудитор
Рождение ребёнка
16.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ПрасОлов Иван

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.