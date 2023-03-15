ПрасОлова (Килейникова) Галина
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ПрасОлов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-аудитор
Рождение ребёнка
16.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ПрасОлов Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область