ПрасОлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ПрасОлов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936

Отец: Прасолов Петр Афанасьевич

Мать: Прасолова Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ПрасОлова (Килейникова) Галина

Работа или профессия
Неизвестно
летчик-штурман, преподаватель в летном училище
Рождение ребёнка
16.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ПрасОлова (Килейникова) Галина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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