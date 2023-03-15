ПрасОлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
летчик-штурман, преподаватель в летном училище
Рождение ребёнка
16.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ПрасОлова (Килейникова) Галина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область