Прасолова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1906
Дата смерти29.05.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Прасолов Николай
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.09.1930
Дочь: Прасолова (Прасолова) Татьяна
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.06.1933
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1936
Сын: ПрасОлов Иван
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.05.1939
Дочь: Третьякова (Прасолова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Прасолов Вячеслав
Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич
Смерть
29.05.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область