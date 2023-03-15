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Прасолова Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1906

Дата смерти

29.05.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Прасолов Николай

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1930

Дочь: Прасолова (Прасолова) Татьяна

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1933

Сын: Прасолов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1936

Сын: ПрасОлов Иван

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.05.1939

Дочь: Третьякова (Прасолова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Прасолов Вячеслав

Отец ребёнка: Прасолов Петр Афанасьевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
29.05.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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