Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1902 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Владимир
Рождение ребёнка
06.11.1931
Дочь: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Рождение ребёнка
19.12.1932
Сын: Тимофеев Владимир
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно