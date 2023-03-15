Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1902 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902 ст.

Отец: Килейников Иван Иванович

Мать: Килейников (Степанова) Лидия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
06.11.1931

Дочь: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
19.12.1932

Сын: Тимофеев Владимир

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1977
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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