Тимофеев Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1931
Дочь: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1932
Сын: Тимофеев Владимир
Мать ребёнка: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно