Тимофеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Владимир

Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1931

Дочь: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1932

Сын: Тимофеев Владимир

Мать ребёнка: Тимофеева (Килейникова) Анна Ивановна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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