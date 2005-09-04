Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1931

Дата смерти

04.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931

Отец: Тимофеев Владимир

Мать: Тимофеева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1956

Сын: Симонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Симонов Михаил Филиппович

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Михаил Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Михаил Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
04.09.2005
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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