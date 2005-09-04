Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1931
Дата смерти04.09.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931
Отец: Тимофеев Владимир
Мать: Тимофеева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1956
Сын: Симонов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Симонов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонов Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
04.09.2005