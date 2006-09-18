Симонов Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смерти18.09.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Отец: Симонов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1956
Сын: Симонов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна
Смерть
18.09.2006