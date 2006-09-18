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Симонов Михаил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

18.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: Симонов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1956

Сын: Симонов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.09.2006
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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