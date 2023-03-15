Симонов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.08.1956
Дата смерти24.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1992
Причина смерти: задохнулся в машине