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Симонов Михаил Михайлович

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.08.1956

Дата смерти

24.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1956

Отец: Симонов Михаил Филиппович

Мать: Симонова (Тимофеева) Валентина Владимировна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.05.1992
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: задохнулся в машине

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