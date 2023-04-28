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Тимофеев Владимир

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

19.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: Тимофеев Владимир

Мать: Тимофеева Анна Ивановна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Антонина Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Антонина Фроловна

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.04.1988
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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