Тимофеев Владимир
Место рождения
Дата рождения19.12.1932
Дата смерти19.04.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Отец: Тимофеев Владимир
Мать: Тимофеева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Антонина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1988