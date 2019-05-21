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Тимофеева Антонина Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1936

Дата смерти

21.05.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1936

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.05.2019
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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