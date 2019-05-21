Тимофеева Антонина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1936
Дата смерти21.05.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1936
Отец: Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.2019