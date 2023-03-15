Килейников Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 09.03.1906
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Килейников Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кузнецова (Килейникова) Александра
Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1874
Сын: Килейников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ченкова (Килейникова) Евдокия
Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова
Смерть
До 09.03.1906