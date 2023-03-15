Килейников Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 09.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Килейников Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килейникова Мария Максимова

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кузнецова (Килейникова) Александра

Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Килейников Иван Иванович

Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1874

Сын: Килейников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Мать ребёнка: Килейникова Мария Максимова

Смерть
До 09.03.1906

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