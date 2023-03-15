Ченкова (Килейникова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченков Анатолий
Отец ребёнка: Ченков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастерова (Ченкова) Елена
Отец ребёнка: Ченков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ченков Сергей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Миткалёва (Ченкова) Надежда
Отец ребёнка: Ченков Сергей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ченков Егор
Отец ребёнка: Ченков Сергей
Смерть
1943