Ченкова (Килейникова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченкова (Килейникова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Килейников Иван Михайлов

Мать: Килейникова Мария Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченков Анатолий

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастерова (Ченкова) Елена

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченков Сергей

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Миткалёва (Ченкова) Надежда

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ченков Егор

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Смерть
1943

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