Килейникова Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1923 ст.
Дата смерти09.03.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1923 ст.
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Рытова Любовь Иванова
Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кузнецова Александра
Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1874
Сын: Килейников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ченкова Евдокия
Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1906
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от удара в 83 или 85 лет