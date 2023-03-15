Килейникова Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКилейникова Мария Максимова

Килейникова Мария Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1923 ст.

Дата смерти

09.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1923 ст.

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Рытова Любовь Иванова

Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кузнецова Александра

Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Килейников Иван Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1874

Сын: Килейников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ченкова Евдокия

Отец ребёнка: Килейников Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килейников Иван Михайлов

Смерть
09.03.1906
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от удара в 83 или 85 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close